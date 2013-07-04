３年ぶり開催、大会新も　加計呂麻ハーフマラソン

２０２２加計呂麻島ハーフマラソン（瀬戸内町主催）が１３日、同島瀬相を発着点にあった。２０１９年以来３年ぶりの開催に、全国各地から７３２人がエントリー。最長のハーフ（２１・０９７５㌔）では岸田賢吾選手（４２）＝奄美市＝が１時間１４分４９秒の大会新記録で初優勝を飾った。

１９８８年に始まった加計呂麻ジョギング大会に続く秋の恒例イベント。ハーフ、１０㌔、５㌔、３㌔と駅伝（４人一組１０㌔）の５種目で、１～８８歳までの男女が力走した。

午前９時に号砲。雲が広がっていた空にも徐々に晴れ間が広がり、強い日差しに変化。選手にとっては厳しい天候となったが、仮装姿や自らを撮影しながら走るランナー、仲間と支え合いゴールする参加者など思い思いに大会を楽しむ姿が見られ、多くの観客が拍手と歓声を送った。競技後はミニライブや抽選会で盛り上がり、大島海峡には虹も出現。３年ぶりの大会のフィナーレを彩った。結果は次の通り。（敬称略）

【ハーフ】〈男子〉▽３９歳以下 ①山田勇基１時間１６分４８秒②井手迫正大③伊藤優輝▽４０代 ①岸田賢吾１時間１４分４９秒②岩崎純③尾崎一博▽５０代 ①堀雄治１時間３６分５１秒②松田直樹③西志倫▽６０歳以上 ①栗林伸明１時間５５分１８秒②森山光典③岡崎泉〈女子〉▽３９歳以下 ①加藤美友１時間３２分４５秒②藤野由実子③樋口絵美▽４０代 ①新留真紀１時間３７分３５秒②赤池寛子③吉田静香▽５０代 ①森谷明代２時間１５分４５秒②佐々木芳美③新原みきよ▽６０歳以上 ①南久美子２時間２４分２０秒②中棚くるみ③冨吉久美子

【１０㌔】▽男子 ①窪亮介３９分２４秒②福山尚人③静賢一▽女子 ①塩田麻美４８分８秒②玉置奈菜③野村朋美

【５㌔】▽男子 ①豊真人１９分４６秒②川内健太郎③盛望洋▽女子 ①上田心暖２５分３５秒②音野心美③中村時代

【３㌔】▽男子 ①渡邉優人１２分３４秒②勇廣晟③叶龍吾▽女子 ①竹山心夏１２分５０秒②山口珠侑③阿久津凪

【駅伝】①ＡＰＦＣ（富園陸、藤谷雄一、春日亮一、山口佳祐）３９分１９秒②ＪＡＣ韋駄天③ゴールデン西安室イーグルス