８強出そろう 奄美の２チームも 離島甲子園
2023年08月23日
スポーツ
国内の離島から２５チームが出場した第１４回全国離島交流中学生野球大会（離島甲子園）は２２日、奄美市名瀬の奄美川商球場など島内４会場で１、２回戦１７試合があり、８強が出そろった。奄美から出場した５チームでは奄美市選抜シャリンバイズ、瀬戸内町選抜が勝ち上がり、準々決勝に駒を進めた。２３日は奄美川商球場と龍郷町中央グラウンドで準決勝まであり、決勝カードが決まる。このほか、各会場で交流戦も行われる。
大会初日の会場ごとの試合結果は次の通り。
【奄美川商球場】▽１回戦 石垣島ぱいーぐるズ１１─０中種子中学校、屋久島選抜４─１大崎上島中学校、奄美市選抜シャリンバイズ２２─０鳥羽選抜▽２回戦 石垣島ぱいーぐるズ４─３対馬ヤマネコボーイズ、奄美市選抜シャリンバイズ４─０屋久島選抜
【龍郷町中央グラウンド】▽１回戦 竹富町選抜６─５新上五島ファイブスターズ、伊豆大島選抜１４─１甑島選抜▽２回戦 竹富町選抜４─０龍郷選抜、伊豆大島選抜６─３八丈島選抜
【瀬戸内町清水公園】▽１回戦 隠岐の島あんやらーず２０│０南種子町立南種子中学校、佐渡市中学校選抜チーム６─４徳之島選抜▽２回戦 瀬戸内町選抜１０─６隠岐の島あんやらーず、佐渡市中学校選抜チーム４─１五島バラモン
【宇検村総合運動公園野球場】▽１回戦 奄美市選抜ガジュマルズ２０─０三宅中学校、壱岐市選抜３─１種子島中学校▽２回戦 宮古島アララガマボーイズ５─３奄美市選抜ガジュマルズ、壱岐市選抜３─２ＫＡＭＩＪＩＭＡ
【２３日の準々決勝カード】
○…奄美川商球場…○
９時 石垣島ぱいーぐるズ─奄美市選抜シャリンバイズ
１０時５０分 竹富町選抜─伊豆大島選抜
○…龍郷町中央グラウンド…○
９時 瀬戸内町選抜─佐渡市中学校選抜チーム
１０時５０分 宮古島アララガマボーイズ─壱岐市選抜
※準決勝は両会場とも１４時半試合開始予定。