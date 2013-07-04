奄美地方、梅雨明け　平年より６日早く　各地で真夏日に

鹿児島地方気象台は２３日、奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より６日、昨年より２日早い。全国では２０日の沖縄に次いで２番目。奄美地方は高気圧に覆われておおむね晴れ、各地で気温が３０度を超える真夏日となった。

名瀬測候所によると、梅雨入りが発表された５月２１日から６月２２日までの降水量は、伊仙が７９０・５ミリで最も多く、平年（３７２・２ミリ）の２倍を超えた。次いで笠利６５９・５ミリ（平年４００・６ミリ）、天城６４４ミリ（同３７７・２ミリ）、古仁屋６４３・５ミリ（同４２７・９ミリ）、与論島６４２・５ミリ（同３１５・１ミリ）、名瀬６２７・５ミリ（同４６３・７ミリ）、沖永良部５４２ミリ（同３４３・１ミリ）、喜界島４４２ミリ（同３４０ミリ）の順で、いずれも平年を上回った。

２３日の最高気温は奄美市名瀬で３３・７度に達し、天城町や与論島など６地点で今年最高を記録した。同市笠利町の土盛海岸では、観光客や地元住民らが海水浴や写真撮影をして楽しむ姿が見られた。

同測候所によると、奄美地方は向こう１週間も引き続き高気圧に覆われて晴れる日が多い見込み。