最優秀賞に有馬さんのキク　和泊町切り花品評会

【沖永良部総局】２０２１年度和泊町切り花品評会（同実行委員会主催）が９日、町防災拠点施設やすらぎ館であった。町内の花卉（かき）農家が出品した５部門１０８点を審査し、各部門の金賞から選出される最優秀賞には同町玉城の有馬尚吾さんのキク（品種・舞風車）が輝いた。

部門別出品数は▽キク２５点▽テッポウユリ・オリエンタル１８点▽グラジオラス１８点▽ソリダゴ３２点▽トルコギキョウその他洋花１５点。出品総数は昨年より３点減った。

県沖永良部事務所農業普及課の渡辺剛史技術専門員を審査委員長に、地元の生産者や技術員ら２０人が▽品種の特性▽草姿▽商品性―などを基準に審査した。

渡辺審査委員長は「生育期の天候が安定し、生産者が病害虫防除など管理作業に取り組んでいたことなどから、出品作物は全体的に高品質だった」などと総括した。

今回の品評会には、新型コロナウイルスの影響で、沖永良部島外の市場関係者らは参加しなかった。

入賞者は次の通り。（敬称略）

【金賞】▽キク 有馬尚吾、安田千晶、安田龍夫▽ユリ 東秀光、伊地知浩一▽ソリダゴ 名越等、大南正彦、新屋勇作▽グラジオラス 菅村耕二、新里剛男▽トルコギキョウ 東仁、池田鶴代

【銀賞】▽キク 平山信一、葉棚清二、安田龍夫▽ユリ 藤井晃、伊地知浩一▽ソリダゴ 名越真人、大南靖代、西村昇幸▽グラジオラス 菅村文江、西村美穂子▽トルコギキョウ 東正裕、川間宥幸

【銅賞】▽キク 亘巧生、菅村睦美、田中米富、野村サヨノ、安田龍夫▽ユリ 田浦季子、東寿光、伊地知浩一、藤井晃▽ソリダゴ 喜井俊就、西村美穂子、西村あおい、西村りゅうき、西田清二▽グラジオラス 山本成孝、菅村美由紀、菅村耕二、藤井照仁▽トルコギキョウ 東敏江、久冨純一、久冨ましろ、川間哉幸