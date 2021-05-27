卓球団体　大島女子７位　　ハンド、バドなど２回戦まで　県高校総体

【鹿児島総局】２０２１年度鹿児島県高校総合体育大会は２６日、鹿児島市などで卓球、ハンドボール、ソフトテニス女子、バドミントン男子などがあった。卓球は男女の団体戦があり、奄美勢は大島女子が７位に入った。ハンドボール、ソフトテニス女子とバドミントン男子の団体戦に出場した奄美勢はいずれも２回戦までで姿を消した。２７日は卓球、ソフトテニス、バドミントンの個人戦、弓道の男子団体などに加え、競泳が始まる。
◇卓球（県体育館）
【男子団体】▽１回戦 鹿児島中央３―０与論、鶴丸３―１奄美、出水商業３―０徳之島、鹿児島修学館３―０樟南第二▽２回戦 大島３―１川内商工、鶴丸３ー１奄美▽３回戦 鹿児島商業３―０大島
【女子団体】▽２回戦 大島３―０蒲生▽３回戦 川内３―１大島▽５・６位決定戦 鹿児島３―２大島、鹿屋女子３―０鹿屋、鹿児島３―０鹿屋女子▽７・８位決定戦 大島３―１鹿屋
▽順位 ⑤鹿児島⑥鹿屋女子⑦大島⑧鹿屋
（準決勝、決勝は２７日実施）
◇ハンドボール（吉田文化体育センター）
【男子】▽１回戦 川内商工２５―２０大島、奄美（不戦勝）鹿児島高専▽２回戦 川内商工３６―９奄美
【女子】▽２回戦 鹿児島中央１７―１５大島
◇バドミントン（サンアリーナせんだい）
【男子団体】▽１回戦 鶴丸３―０喜界、出水商業３―１奄美、鶴翔３―０与論、沖永良部３―０串良商業、大島３―２明桜館▽２回戦 加世田３―２沖永良部、鹿児島玉龍３―０大島
◇ソフトテニス女子団体（東開庭球場）
【女子団体】▽１回戦 甲南３―０大島、奄美２―１隼人工業、大口３―０古仁屋、鹿児島２―１喜界▽２回戦 串良商業２―１奄美