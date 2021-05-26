大島、強豪相手に健闘　ラグビー、鹿実に３トライ　県高校総体

【鹿児島総局】２０２１年度鹿児島県高校総合体育大会は２５日、鹿児島市などでラグビー、ソフトテニス男子、バドミントン女子、テニス、弓道などがあった。ラグビーは大島が鹿児島実業と対戦。大差で敗れたものの、第１シード相手に３トライを決める健闘を見せた。ソフトテニス男子個人複とバドミントン個人単の奄美勢は４回戦までに敗退。徳之島が出場したテニスも個人単、複ともに女子は３回戦、男子は２回戦で姿を消した。弓道の女子団体も奄美勢４校の予選通過はならなかった。２６日は弓道が続開。ソフトテニス女子、バドミントン男子、ハンドボール、卓球が始まる。

◇ラグビー（県立サッカー・ラグビー場）

▽２回戦 鹿児島実業９１―１７大島

◇ソフトテニス

【男子個人複】▽３回戦 前田・今村（鹿児島商業）４―０富伊歩輝・津畑和哉（大島）、里・脇田（鹿児島商業）４―１武田宏介・伊集院哲平（大島）、大平蓮・柳律希（大島）４―２山崎竜都・坂井汐（与論）、岩元・坂口（鹿児島）４―０上松尚斗・山口綾太（大島）▽４回戦 眞竹・仮屋（鹿児島工業）４―２大平・柳（大島）

◇バドミントン（サンアリーナせんだい）

【女子個人単】▽３回戦 杉田弥生（大島）１―０町咲綾（与論）、平田（加治木）１―０當原美羽（大島北）、齊藤（加治木）１―０新島楓夕（奄美）、德永紗良（大島）１―０濵田（鶴丸）、堂園（鹿児島実業）１―０中島心那（大島）、山根（樟南）１―０吉田光里（喜界）、渡邉（鹿児島中央）１―０小野美夢（奄美）、宮里玲奈（沖永良部）１―０遠矢（出水）▽４回戦 吉村（鹿児島女子）１―０杉田（大島）、齊藤（加治木）１―０德永（大島）、山ノ内（鹿児島）１―０宮里（沖永良部）

◇テニス（鴨池庭球場）

【女子個人単】▽３回戦 福岩（鳳凰）６―４有川輝歩（徳之島）

【女子個人複】▽３回戦 小幡・隈元（鹿児島純心女子）６―０有川輝歩・米川花梨（徳之島）

◇弓道（県武道館弓道場）

【女子団体（各自８射計４０射）】▽予選順位 32与論９中34奄美７中36沖永良部６中大島５中