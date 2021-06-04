県高校総体柔道、名瀬出身・屋Ｖ　金久出身・中田、天城出身・宮田は準Ｖ

２０２１年度鹿児島県高校総合体育大会は３日、鹿児島市の西原商会アリーナで柔道の個人戦があった。女子７８キロ級で名瀬中出身の屋美来（鹿児島南２年）が優勝。同６３キロ級で金久中出身の中田舞（同２年）、男子８１キロ級で天城中出身の宮田大空（鹿児島情報３年）が準優勝した。４日は同市の県体育館で剣道の女子個人戦と男子団体戦がある。

■柔道（西原商会アリーナ）

【男子個人】〈６０キロ級〉▽３回戦 岩元魁里（鹿児島実業、金久中出身）＝一本背負い＝鶴ケ崎（明桜館）、本白水（鹿屋）＝内股＝伊藤凛太郎（樟南第二）▽準々決勝 天川（鹿児島情報）＝内股＝岩元〈７３キロ級〉▽３回戦 小原（出水中央）＝大外刈り＝宮山寛大（古仁屋）、兒玉（鹿児島情報）＝裏投げ＝谷山允琉（鹿児島実業、和泊中出身）、山本（鹿児島情報）＝送り足払い＝前田海斗（奄美）〈８１キロ級〉▽準々決勝 宮田大空（鹿児島情報、天城中出身）＝優勢勝ち＝田下（鹿児島実業）▽準決勝 宮田＝合わせ技＝下野（鹿児島実業）▽決勝 東郷（鹿児島情報）＝背負い投げ＝宮田〈９０キロ級〉▽準々決勝 折尾（鹿児島工業）＝優勢勝ち＝杉山重斗（樟南第二）

〈１００キロ超級〉▽準々決勝 吉川（明桜館）＝袈裟固め＝大保裕人（樟南第二）

【女子個人】〈５２キロ級〉▽準々決勝 米丸（鹿児島情報）＝大内刈り＝宮里望美（鹿児島南、金久中出身）〈６３キロ級〉▽準々決勝 中田舞（鹿児島南、金久中出身）＝上四方固め＝岩下（出水中央）▽準決勝 中田＝上四方固め＝相良（鹿児島情報）▽決勝 宮原（国分中央）＝優勢勝ち＝中田〈７０キロ級〉▽準決勝 瀧川（鹿児島南）＝合わせ技＝浦千世実（奄美）〈７８キロ級〉▽準決勝 屋美来（鹿児島南、名瀬中出身）＝優勢勝ち＝岡部（国分中央）▽決勝 屋＝裏投げ＝木村（鹿児島南）

■女子７８キロ級優勝の屋美来「得意の寝技では負けたくないと思っていたけど、立ち技で勝つことができた。小２で柔道を始めて中高と優勝したことがなかったのでとてもうれしい。全国大会も、１年後にある高校生活最後の試合に向けても、絶対に自分に負けない練習をして、また優勝したい。日本一を目指します」