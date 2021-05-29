陸上４００で奄美・有吉３位　県高校総体、バド大島・畠８強

【陸上】女子４００㍍で３位に入った奄美の有吉愛佳＝２８日、白波スタジアム

　２０２１年度鹿児島県高校総合体育大会は２８日、県内各地で陸上、競泳、レスリングなどがあった。陸上は女子４００㍍で奄美の有吉愛佳、男子ハンマー投げで喜界中出身の喜島健太（鹿児島）が３位に入った。競泳は男子５０㍍バタフライで大島の中村啓太が準優勝。レスリングは男子６０㌔級で知名中出身の山本奏太（樟南）、８０㌔級で和泊中出身の原田優希（鹿屋中央）が優勝した。バドミントンの男子シングルスは大島の畠尚史（大島）がベスト８に食い込んだ。ダンスでは大島が優秀賞に選ばれた。ソフトテニス、卓球の女子ダブルスに出場した奄美勢は４回戦で敗れた。２９日は陸上が続開するほか、相撲、バレーボール、バスケットボール、ソフトボール女子が始まる。

 

　◇陸上（白波スタジアム）

　【男子】▽ハンマー投げ　③喜島健太（鹿児島、喜界中出身）４０㍍４７⑥上原奏汰（鹿児島南、城ケ丘中出身）３２㍍０２⑦徳永蓮（沖永良部）３０㍍９２

　【女子】▽４００㍍　③有吉愛佳（奄美）１分００秒０８▽走り幅跳び　⑤福留舞（鹿児島女子、朝日中出身）５㍍３８▽ハンマー投げ　④伊東桃香（沖永良部）３７㍍３１⑤福山瑠音（同）２５㍍５９⑥上山利津希（同）１９㍍６０⑦里宝（大島北）１８㍍５３

 

　◇競泳（鴨池公園水泳プール）

　【男子】▽４００㍍自由形　⑧福山裕斗（大島）４分２８秒７５▽１００㍍背泳ぎ　⑥有村颯太（大島）１分０４秒７６▽５０㍍バタフライ　②中村啓太（大島）２８秒５８▽１００㍍バタフライ　④積志門（鹿児島南、朝日中出身）５７秒２１▽４００㍍フリーリレー　⑥大島（福山裕、有村、和田、福山大）３分５１秒８６▽８００㍍フリーリレー　⑦大島（福山裕、蘇畑、前田、福山大）８分５８秒１９

　【女子】▽４００㍍自由形　⑤詫摩さくら（甲南、朝日中出身）５分１０秒７１▽１００㍍背泳ぎ　⑦平和香南（奄美）１分１５秒８２⑧当田咲涼（大島）１分１６秒０８▽４００㍍個人メドレー　④中原美海（大島）６分０８秒１８▽４００㍍フリーリレー　⑥大島（里島、当田、西村、中原）４分３９秒１９▽８００㍍フリーリレー　⑥大島（当田、師玉、盛、中原）１０分３６秒７１

 

　◇レスリング（樟南高校体育館）

　【男子団体】鹿屋中央５―２樟南

　【男子個人】▽５５㌔級　②松瀬興士郎（樟南、和泊中出身）▽６０㌔級　①山本奏太（樟南、知名中出身）▽８０㌔級　①原田優希（鹿屋中央、和泊中出身）

　【女子個人】▽５０㌔級　嘉納ひらり（樟南、亀津中出身）

 

　◇ダンス（霧島市民会館）

　▽最優秀賞　国分中央▽優秀賞　大島、鹿児島純心女子▽特別賞　鹿児島南

 

　◇バドミントン（サンアリーナせんだい）

　【男子シングルス】▽３回戦　本倉（鹿屋）１―０平飛翼（沖永良部）、豊島怜志（喜界）１―０鮫島（川内商工）、畠尚史（大島）１―０惠（樟南）、矢羽田（志學館）１―０祝由理（奄美）、千竃（川内商工）１―０川畑颯太（奄美）、大塚七海翔（喜界）１―０松村（国分）、峰元（鹿児島商業）１―０菅村魁星（沖永良部）▽４回戦　本倉１―０豊島、畠１―０西ノ園（鹿児島実業）、鳥井口（鹿児島工業）１―０大塚▽５回戦　畠１―０久保（鶴丸）▽６回戦　▽７回戦　畠２―０窪田（武岡台）▽準々決勝　谷口（武岡台）２―０畠

 

　◇ソフトテニス（東開庭球場）

　【女子ダブルス】▽３回戦　俊岡樹奈・中川快

（奄美）４―１北山・大薗（鹿児島中央）▽４回戦　森山・宮﨑（鹿児島実業）４―０俊岡・中川

 

　◇卓球（県体育館）

　【女子ダブルス】▽３回戦　政涼音・肥後佑奈（大島）３―２岩切・二重（鹿屋女子）▽４回戦　東條・野添（鹿児島城西）３―０政・肥後