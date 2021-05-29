陸上４００で奄美・有吉３位　県高校総体、バド大島・畠８強

２０２１年度鹿児島県高校総合体育大会は２８日、県内各地で陸上、競泳、レスリングなどがあった。陸上は女子４００㍍で奄美の有吉愛佳、男子ハンマー投げで喜界中出身の喜島健太（鹿児島）が３位に入った。競泳は男子５０㍍バタフライで大島の中村啓太が準優勝。レスリングは男子６０㌔級で知名中出身の山本奏太（樟南）、８０㌔級で和泊中出身の原田優希（鹿屋中央）が優勝した。バドミントンの男子シングルスは大島の畠尚史（大島）がベスト８に食い込んだ。ダンスでは大島が優秀賞に選ばれた。ソフトテニス、卓球の女子ダブルスに出場した奄美勢は４回戦で敗れた。２９日は陸上が続開するほか、相撲、バレーボール、バスケットボール、ソフトボール女子が始まる。

◇陸上（白波スタジアム）

【男子】▽ハンマー投げ ③喜島健太（鹿児島、喜界中出身）４０㍍４７⑥上原奏汰（鹿児島南、城ケ丘中出身）３２㍍０２⑦徳永蓮（沖永良部）３０㍍９２

【女子】▽４００㍍ ③有吉愛佳（奄美）１分００秒０８▽走り幅跳び ⑤福留舞（鹿児島女子、朝日中出身）５㍍３８▽ハンマー投げ ④伊東桃香（沖永良部）３７㍍３１⑤福山瑠音（同）２５㍍５９⑥上山利津希（同）１９㍍６０⑦里宝（大島北）１８㍍５３

◇競泳（鴨池公園水泳プール）

【男子】▽４００㍍自由形 ⑧福山裕斗（大島）４分２８秒７５▽１００㍍背泳ぎ ⑥有村颯太（大島）１分０４秒７６▽５０㍍バタフライ ②中村啓太（大島）２８秒５８▽１００㍍バタフライ ④積志門（鹿児島南、朝日中出身）５７秒２１▽４００㍍フリーリレー ⑥大島（福山裕、有村、和田、福山大）３分５１秒８６▽８００㍍フリーリレー ⑦大島（福山裕、蘇畑、前田、福山大）８分５８秒１９

【女子】▽４００㍍自由形 ⑤詫摩さくら（甲南、朝日中出身）５分１０秒７１▽１００㍍背泳ぎ ⑦平和香南（奄美）１分１５秒８２⑧当田咲涼（大島）１分１６秒０８▽４００㍍個人メドレー ④中原美海（大島）６分０８秒１８▽４００㍍フリーリレー ⑥大島（里島、当田、西村、中原）４分３９秒１９▽８００㍍フリーリレー ⑥大島（当田、師玉、盛、中原）１０分３６秒７１

◇レスリング（樟南高校体育館）

【男子団体】鹿屋中央５―２樟南

【男子個人】▽５５㌔級 ②松瀬興士郎（樟南、和泊中出身）▽６０㌔級 ①山本奏太（樟南、知名中出身）▽８０㌔級 ①原田優希（鹿屋中央、和泊中出身）

【女子個人】▽５０㌔級 嘉納ひらり（樟南、亀津中出身）

◇ダンス（霧島市民会館）

▽最優秀賞 国分中央▽優秀賞 大島、鹿児島純心女子▽特別賞 鹿児島南

◇バドミントン（サンアリーナせんだい）

【男子シングルス】▽３回戦 本倉（鹿屋）１―０平飛翼（沖永良部）、豊島怜志（喜界）１―０鮫島（川内商工）、畠尚史（大島）１―０惠（樟南）、矢羽田（志學館）１―０祝由理（奄美）、千竃（川内商工）１―０川畑颯太（奄美）、大塚七海翔（喜界）１―０松村（国分）、峰元（鹿児島商業）１―０菅村魁星（沖永良部）▽４回戦 本倉１―０豊島、畠１―０西ノ園（鹿児島実業）、鳥井口（鹿児島工業）１―０大塚▽５回戦 畠１―０久保（鶴丸）▽６回戦 ▽７回戦 畠２―０窪田（武岡台）▽準々決勝 谷口（武岡台）２―０畠

◇ソフトテニス（東開庭球場）

【女子ダブルス】▽３回戦 俊岡樹奈・中川快

（奄美）４―１北山・大薗（鹿児島中央）▽４回戦 森山・宮﨑（鹿児島実業）４―０俊岡・中川

◇卓球（県体育館）

【女子ダブルス】▽３回戦 政涼音・肥後佑奈（大島）３―２岩切・二重（鹿屋女子）▽４回戦 東條・野添（鹿児島城西）３―０政・肥後