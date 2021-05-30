高校総体　相撲、鹿商が団体優勝　陸上男子やり投げ　竹村（与論町出身）V　奄美出身選手の活躍光る

【鹿児島総局】２０２１年度鹿児島県高校総合体育大会は２９日、県内各地で相撲やバレーボールなどがあった。相撲の団体戦は奄美出身３選手がメンバー入りした鹿児島商業が優勝。個人戦でも龍南中出身の新島伊武起（樟南）が無差別級、住用中出身の市田愛翔（鹿児島商業）が１００㌔級を制するなど出身者が活躍した。陸上も男子やり投げで与論中出身の竹村蒼汰が優勝し、喜界中出身の喜島健太が２位につけた。１回戦があった女子ソフトボールは大島が尚志館を１０―３で下し、２回戦に駒を進めた。バスケットボールの男子は大島、喜界、古仁屋が３回戦に進出。女子の奄美勢は４チームが１回戦で敗退し、大島が３０日の２回戦から参戦する。卓球の最終日は男女の個人単があり、奄美勢は４回戦までで姿を消した。バレーボールの男子は大島が３回戦進出。女子は出場した８校とも１回戦で敗れた。３０日は陸上、バレー、バスケ、ソフトが続開する。

■相撲（かごしま健康の森公園相撲場）

【団体】▽リーグ戦 鹿児島商業５―０鹿児島実業、鹿児島実業４―１樟南、鹿児島商業４―１樟南

▽順位 ①鹿児島商業②鹿児島実業③樟南

【個人】▽無差別級 ①新島伊武起（樟南、龍南中出身）②濱口颯翔（鹿児島商業、朝日中出身）③西加陽斗（同）▽８０㌔級 ①羽生功生（鹿児島商業）②岡田晋太朗（鹿児島実業、和泊中出身）③武田大治郎（樟南）▽１００㌔級 ①市田愛翔（鹿児島商業、住用中出身）②栄陽翔（樟南、赤木名中出身）③松元羅衣矩（鹿児島商業、同）

■陸上（白波スタジアム）

【男子】▽やり投げ ①竹村蒼汰（鹿児島南、与論中出身）６１㍍８８②喜島健太（鹿児島、喜界中出身）５４秒６２

【女子】▽砲丸投げ ④伊東桃香（沖永良部）９㍍４９

■バレーボール（西原商会アリーナほか）

【男子】▽１回戦 鹿児島中央２―０徳之島、伊集院２―０奄美、大島北２―０出水中央▽２回戦 大島２―１曽於、鹿屋農業２―０沖永良部、鹿児島実業２―０大島北

【女子】▽１回戦 川辺２―０沖永良部、鹿屋女子２―０大島北、川薩清修館２―０古仁屋、伊集院２―０与論、川内商工２―０大島、樟南２―０徳之島、野田女子２―０喜界、川内２―０樟南第二

■卓球（県体育館）

【男子個人単】▽３回戦 今市（川辺）３―０納沢（徳之島）、大工園（鹿児島水産）３―１島田（奄美）、新田（大島）３―０今村（加治木工業）、汐満（鹿児島南）３―０若水（樟南第二）、文元（徳之島）３―０山下（伊集院）、西田（鹿児島商業）３―０植田（徳之島）、政（大島）３―１小島（川内）、北原（川内商工）３―０富山（徳之島）▽４回戦 川名（鹿児島商業）３―０新田、豊島（甲南）３―０文元、篠原（鹿児島工業）３―０政

【女子個人単】▽３回戦 中野（川内）３―２政（大島）

■ソフトボール（日置市東市来総合運動公園）

【女子】１回戦 大島１０―３尚志館、川辺（棄権）奄美

■バスケットボール（鶴丸高校ほか）

【男子】▽１回戦 薩南工業５４―５３大島北▽２回戦 市来農芸６４―５６沖永良部、松陽１４６―３５徳之島・与論、鹿児島実業５９―５６奄美、古仁屋５６―４７志布志、大島１１１―５０蒲生、喜界８２―２４屋久島、

【女子】▽１回戦 鹿児島実業８３―５９沖永良部、松陽１１４―３１奄美、指宿６１―５８徳之島、鹿児島東・頴娃・垂水・串良商業・霧島７４―３５大島北・古仁屋